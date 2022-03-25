İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

25.03.2022 17:28
İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 27 Mart'ta düzenlenecek İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, 27 Mart'ta düzenlenecek İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, maraton nedeniyle yarın saat 17.00 ile 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı, Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arasının, 27 Mart 02.00-14.00 saatlerinde araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

27 Mart 06.00-13.30 saatlerinde kapanacak yollar açıklamada şöyle sıralandı:

"Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak. Ayvansaray'dan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır. Yevadut Caddesi'nden akım D-100 kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir. Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar, E-5 Güney Ayvansaray'a inişler."

Açıklamada, 27 Mart saat 06.00-14.00'te kapanacak yollar ise şu şekilde aktarıldı:

"Gülhane Parkı Sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.) Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.) Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.) Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacaktır. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.) Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray ayrımları, Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkışlar dahil -Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde- Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)"

Alternatif güzergahlar

Açıklamada, Atatürk Bulvarı, Avrasya Tünel, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, D-100 Kuzey Güney Yol, Türkeli Caddesi, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar), Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri, Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar ve Küçük Langa Aralığı Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılabileceği belirtildi.

Maraton Yenikapı Miting Alanı'ndaki otobüs durağından başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 17. "N Kolay İstanbul Yarı Maratonu", 27 Mart Pazar günü koşulacak.

10 bin 389 kişiyle tarihinin en kalabalık startının verileceği koşu nedeniyle 07.00 ile 14.50 saatleri arasında Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Yenikapı Miting Alanı'ndaki otobüs durağından başlayacak koşuda sporcular sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne, köprü sonundaki ışıklardan "U" dönüşü yaparak Fatih'e ilerleyecek. Haliç Köprüsü'ne gelmeden yapılacak "U" dönüşü ile sahil yolunda ters istikamette devam eden sporcuların koşusu, Yenikapı'da başladığı noktada sona erecek.

Maraton, TRT Spor Yıldız'dan ve Spor İstanbul Youtube kanalından naklen yayımlanacak.

YORUMLAR
500
Emre Kaya 'Usta Şarkılar' ile ilk kez sahne aldı Emre Kaya 'Usta Şarkılar' ile ilk kez sahne aldı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı okul bahçesine 112 çınar fidanı dikti AK Parti İstanbul İl Başkanlığı okul bahçesine 112 çınar fidanı dikti Fatih'te dilenci operasyonu; kurtulmak için meydan ortasında kıyafetlerini çıkarttı Fatih'te dilenci operasyonu; kurtulmak için meydan ortasında kıyafetlerini çıkarttı

Ayvansaray, Yenikapı, İstanbul, 27 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:36:31. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement