İstanbul Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika

İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu tamamlanırken erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir birinci oldu.

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu tamamlanırken erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir birinci oldu.

Tarihi Yarımada'daki 21 kilometrelik koşunun startını İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş verdi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan 47 elit sporcu, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışı sürdürdü. Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) dönüş yapan atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışta erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Sezgin Ataç 1,03,16'lık derecesiyle ilk sırada yer alırken, Adel Mechaal 1,03,25'lik derecesiyle ikinci, Benard Cheruiyot Sang ise 1,03,51 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Fatma Demir 1,13,17'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Daisy Jepto Kimeli 1,13,29 ile ikinci, Esma Aydemir de 1,15,40'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Yarış sonunda fenalaşan Fatma Demir, sedyeyle ambulansa taşındı ve burada tedavisi yapıldı.

Birinci olan sporcular 10'er bin lira para ödülü kazanırken, ikinci 8'er ve üçüncü de 4'er bin lira aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Can Akın Çağlar, Renay Onur, Fatih Keleş ve diğer yetkililer verdi.

2 bin 500 kişi katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen maratonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutuldu.

Yeni tip koronvirüsten dolayı sosyal mesafe kurallarına uyularak yarış gerçekleştirildi. Sporcuların 20, 200 ve 1000 metrelerini çıkarmalarına izin verildi. Atletlere, yarış sonunda yeni maskeleri verildi. Atletler ve yarışta görevli olarak çalışanlar HES koduyla alana girdi. Organizasyonda sadece Türk ve Türkiye'de yaşayan elit atletler yer alabildi.

Halk koşusuna katılan sporcular ise beşer saniye aralarla start aldı. Organizasyonda patenciler de yarıştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy yarı maratonunun sadece bir spor etkinliği olmadığını belirterek, "Organizasyonu, İstanbul'un bir global marka şehre dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz. Yarı maratona yedinci kez ismimizi vermekten mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle hibrit bir yarı maraton deneyimi yaşadıklarını kaydeden Aksoy, şunları söyledi:

"Fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşu da düzenlendi. Ayrıca, paten tutkunları da yarı maratona katıldı. Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahiplendik. Fiziksel koşuya katılan koşuculara e-atıklardan dönüştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim ettik. Çevre için yapacağımız bir başka çalışma da sanal koşuyu uygulama üzerinden tamamlayan koşucular adına fidan bağışında bulunmak olacak. Değerli işbirliklerinden ötürü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor, tüm katılımcıları kutluyoruz."

Erkeklerde birinci olan Sezgin Ataç, yarış sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, grubun gerisinde kalarak kontrollü bir yarış çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Rüzgar da çok vardı. 10 kilometreden sonra atak yaptık ve üç atlet kaldık. Sonrasında bir ağrım oldu. Ağrı geçtikten sonra rahat bir şekilde finişe geldim. Arkamdaki sporcluar yaşça benden büyüktü." dedi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayan Sezgin, " Erzurum'da milli takım kampına katıldık. Sonra iki haftalık Diyarbakır kampı oldu. Galiba uzun zamandır genel klasmanda Türk sporcu yer almıyordu. İlk ben oldum. Antrenörüm Osman Çevik'e, federasyon başkanımız Fatih Çintimar'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk sporcularına değer verilmesi gerektiğini anlatan Sezgin, "Türk sporcular olarak en iyi şeyi hak ediyoruz. İmkan verildiği sürece daha iyi performans sergileyeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yollar trafiğe kapatıldı

Maraton için Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açıldı.

Yarı maraton için parkur güzergahı ve bu güzergaha çıkan yollar 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.

İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Fatma Demir, Vodafone, İstanbul, Asker, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika Ekonomi

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