Son Dakika Haberleri: İstanbul Yarı Maratonu'na Doğru

İstanbul Yarı Maratonu'na Doğru

46 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu öncesi bir etkinlik yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu öncesi bir etkinlik yapıldı.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Esra Süzme'nin ev sahipliğinde Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen etkinlikte Vodafone Maraton Takımı, yarı maraton için yaptıkları hazırlıkları paylaştı ve tüm İstanbullulara "Gelin hep birlikte sağlık için koşalım" çağrısı yaptı.

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da 7 Nisan Pazar günü yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılımıyla koşulacak. Dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan organizasyonda yarı maraton (21 kilometre), 10 kilometre ve business maraton kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıtları, 29 Mart'ta tamamlandı. Bu tarihe kadar kayıt yaptıramayanlar, 5-6 Nisan'da Bayrampaşa Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde düzenlenecek Yarı Maraton Fuarı'nda geç kayıt yaptırabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:47 Kaynak: AA

Ekonomi
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