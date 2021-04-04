İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde de 59.32'lik derecesiyle Kenyalı Kibiwott Kandie, İstanbul Yarı Maraton rekorunun sahibi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Yarış, World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen, ilkbaharda Avrupa'daki tek yarı maraton olma özelliği taşıdı. Salgın tedbirleri nedeniyle 2 bin 500 kişilik sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilen İstanbul Yarı Maratonu'nda sporcular 21K, 10K ve 21K paten kategorilerinde yarıştı.

Yenikapı Miting Alanı'ndaki otobüs durağından başlayan yarış parkurunda bu yıl Galata Köprüsü de yer aldı. Yenikapı'dan start alan yarışta sporcular sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne geldi ve köprü sonundaki ışıklardan 'U' dönüşü yaparak Fatih'e ilerledi. Haliç Köprüsü'ne gelmeden 'U' dönüşü ile ters istikamette devam eden koşular, Yenikapı'da başladığı noktada parkuru tamamladı. Dünyaca ünlü atletlerin yarıştığı N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu'na sponsor olmaktan heyecan duyduklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, "Bir kadın olarak şampiyon kadın atletleri parkurda görmek beni ayrıca mutlu etti" dedi. Adaca, "Hepimiz hayatın hızlı akışında bir koşuşturmaca içindeyiz. Bugün koşuşturmacaya bir mola verip sağlığımız için koşuyoruz" diye konuştu.

42 yıllık İstanbul Maratonu tarihi ve 16 yıllık İstanbul Yarı Maraton tarihinde ilk kez Dünya Rekoru kırıldı.

Kadınlarda dünya rekoru

İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı. Kenyalı Yalemzerf Yehualaw ikinci, bir diğer Kenyalı sporcu Hellen Obiri de üçünüc oldu.

Erkeklerde İstanbul Yarı Maraton rekoru

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie birinci oldu. Yarışı, 59.32'lik dereceyle tamamlayan Kendie aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu. Kandie'nin ardından Kenyalı koşucu Geoffrey Kamworor ikinci, Kenyalı Roncer Kipkorir de yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Erkeklerde Kaan Kigen Özbilen, kadınlarda Yasemin Can

Türk sporcularda erkeklerde 1.02.36'lık derecesiyle Kaan Kigen Özbilen ilk sırada geldi. Aras Kaya ikinci, Halil Yaşin de üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde de Yasemin Can 1.08.32'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Yasemin Can-Arslan ikinci, Büşra Nur Koku da üçüncü oldu. - İSTANBUL