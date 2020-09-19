İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, System.String[]

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Spor İstanbul AŞ. koordinatörlüğünde yarın düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 02.00 ile 13.00 ve 05.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Trafiğe kapanacak yollar şöyle:

"Samatya güney yol, Sahil Kennedy Caddesi güney yol, Sirkeci- Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı yolları 02.00 ile 13.00 arası trafiğe kapalı olacak.

Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs Kavşağına kadar, Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak, D100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray- Eyüp ayrımları D100 üzerinden, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılamayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılamayacak), Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek), Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek), Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadirhas Caddesi çift yönlü, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü, Galata Köprüsü çift yönlü olarak Perşembepazarı'nın olduğu yerden, Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine, Samatya güney (sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil) Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde) Feshane'ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar ve Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler 05.00 ile 13.00 saatleri arası trafiğe kapatılacak."

Alternatif güzergahlar ise şöyle belirlendi:

"Atatürk Bulvarı, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü Vatan Caddesi, Millet Caddesi, D 100 kuzey güney yol, Türkeli Caddesi, Avrasya Tünel, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri (sahil kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar, Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler kapalı SETA Vakfı'nın önünden Fatih istikametine U dönüşü yaptırılacak."

Kennedy Caddesi, Vodafone, İstanbul, Samatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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