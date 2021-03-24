İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı

24.03.2021 12:09
İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı, System.String[]

Renay Onur: 4 Nisan Pazar günü en güvenli yerlerden birisi yarış alanı olacakFatih Çintimar: TAF olarak bütün yarışmaları ertelemeden gerçekleştirdikAyşegül Adaca: Sağlık ve spor için yapılan bir koşunun içinde olmaktan gurur dolayı duyuyoruzCan Akın Çağlar: İstanbul Yarı Maratonu'na ev...

Renay Onur: 4 Nisan Pazar günü en güvenli yerlerden birisi yarış alanı olacak

Fatih Çintimar: TAF olarak bütün yarışmaları ertelemeden gerçekleştirdik

Ayşegül Adaca: Sağlık ve spor için yapılan bir koşunun içinde olmaktan gurur dolayı duyuyoruz Can Akın Çağlar: İstanbul Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- NKolay İstanbul Yarı Maratonu, 4 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada'da koşulacak. Yarı maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısı İstanbul'da bir otele gerçekleştirildi. Organizasyona Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İ.B.B Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca katıldı. Dünyada birçok organizasyonun iptal edildiği dönemde yarı maratonun gerçekleştirileceğini belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Dünya ve İstanbul zor bir dönemden geçiyor. Birçok yarışın iptal edildiği bir dönemden geçiyoruz. Biz İstanbul'da faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. İstanbul Yarı Maratonu'nu ve İstanbul Maratonu'nu gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarda aldığımız önlemlerle dünya kamuoyunda örnek gösterildik. Yarışın önemli özelliği bahar aylarında dünyada yapılacak tek organizasyon. Büyük bir titizlikle çalıştık ve kendimizi hazır hissediyoruz. Bütün hijyen standartlarının üstüne çıktı. 4 Nisan Pazar günü en güvenli yerlerden birisi yarış alanı olacak. 10K ve 21K kategorilerinde koşulacak yarışta kontenjan sınırlaması sebebiyle 2 bin 500 atlet ipi göğüslemek için mücadele edecek. Paten tutkunları da 21K paten kategorisi ile parkurdaki yerini alacak. İstanbul'da ki yarı maraton heyecanının tüm dünyaya yayılmasını sağlayan sanal yarı maraton uygulamamız bu sene de devam edecek. Yarış günü 10K ve 21K sporcuları birbirlerinden 1 kilometre uzakta toplanacak. Birbirlerini görmeyip, aynı anda koşmayıp, farklı zamanlarda yarışı bitirecekler" ifadelerini kullandı.FATİH ÇİNTİMAR: TAF OLARAK BÜTÜN YARIŞMALARI ERTELEMEDEN GERÇEKLEŞTİRDİKİstanbul Yarı Maratonu'nun dünyada ilk 6 yarı maraton arasında yer aldığını belirten Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Dünyada ilk 6 yarı maraton içerisindeyiz. Dünya yıldızlarını İstanbul'da ağırlıyor olabilmek güzel bir şey. Parkur olarak dünyanın en iyi derecelerinin koşulacağı parkurlardan birisi. Biz TAF olarak bütün yarışmaları ertelemeden gerçekleştirdik. Dünya bütün organizasyonları yapmasa da major yarışmaları yapmaya çalıştı. Biz de sporcularımızın özel ortamlarda antrenman yapmalarını sağladık. Bu yarış öncesinde de bu riskleri alabilmek zor bir organizasyon. İstanbul markasıyla bunu yapmak hem bizi hem Türk atletizmini mutlu ediyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.AYŞEGÜL ADACA: SAĞLIK VE SPOR İÇİN YAPILAN KOŞUNUN İÇİNDE OLMAKTAN DOLAYI GURUR DUYUYORUZBüyük bir heyecanla koşu gününü beklediklerini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, "16'ncı düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nu büyük bir mutluluk ve heyecanla kucaklıyoruz. Bunu sizlerle paylaşabildiğimiz için de çok mutluyuz. Geçen yıl İstanbul Maratonu ile başlayan işbirliği yarı maraton ile devam ediyor. Sağlık ve spor için yapılan bir koşunun içinde olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.İ.B.B GENEL SEKRETERİ ÇAĞLAR: İSTANBUL YARI MARATONU'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ

Yarı maratona ev sahipliği yapmanın çok kıymetli olduğunu belirten İ.B.B Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, "4 Nisan Pazar günü 16'ncı kez start alacak olan NKolay İstanbul Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarasında koşulacak. Böyle bir organizasyonda yer almak ve destekliyor olmak, bizim için gurur kaynağı. Bu organizasyona ev sahipliği yapmak, İstanbul için çok kıymetlidir. Vatandaşlarımızı daha fazla hareket etmeye ve şehrin spor olanaklarından yararlanmaya davet ediyoruz. Bu çabalarımızın nihayetinde Olimpiyatları İstanbul'da yapmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul, 4 Nisan, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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