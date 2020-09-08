İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi -1- - Son Dakika

İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi -1-

- İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ve Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonu olan İstanbul Sanal Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

- İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ve Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonu olan İstanbul Sanal Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ve Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonu olan İstanbul Sanal Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.

İmamoğlu: "Spor, sağlık ve dayanışma açısından ciddi bir katılım bekliyoruz"

Korona virüs salgını sebebiyle ilginç bir dönemden geçildiğinin altını çizerek sözlerine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bırakın yürümeyi, koşmayı hepimizin sağlığı için zor günlerdeyiz. Nefes almayı bile önemsediğimiz anlar yaşıyoruz. Sağlık çok büyük bir zenginlik, bu bağlamda biz sporla vücudu güçlendirmenin, ne kadar kıymetli bir sıhhat kazandıran unsur olduğunun da farkındayız. Bugün kıymetli bir tanıtım yapıyoruz. En zor anda bile tedbirleri alarak yarı maratonu yapmak toplumsal bir mesaj içeriyor. Bu aslında bir yardımlaşma duygusunu da benimsetiyor. Yardımlaşma duygusu da önemli. Zor günleri beraber atlatıyoruz. Kurallara uyarak hem sağlık için hem yardımlaşma için İstanbul Yarı Maratonu'nu yapıyoruz. Böylesi etkinliğe spor, sağlık ve dayanışma açısından ciddi bir katılım bizi memnun edecek. İnsanlar kendi düzenini kuracak, parkurunu belirleyecek ve koşacak. Bence müthiş bir fikir. Bu dünya çapındaki etkinliği düzenleme çabasını gösteren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi 10 maratonundan biri. Tabii geçen yıl daha yoğun katılım vardı ama bu yıl malum konulardan dolayı belirli katılım olacak. Ama ortaya koyacağı atmosfer, tarihi yarımadayı tüm dünyaya göstermesi açısından önemli. Bu dönemde iyiliği, yardımseverliği İstanbul'dan dünyaya mesaj olarak vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu duyguları besleyen yarı maratonun dünyaya yayılacağını görebiliyorum. Buranın aynı zamanda bir yeşil maraton olması, çevreye vurgu yapması da çok değerli" diye konuştu.

"81 ilden vatandaşlarımızı davet ediyoruz"

Sanal maratona ise tüm Türkiye'den katılım sağlanabildiğini dile getiren İmamoğlu, "81 ilden bütün vatandaşları davet ediyoruz. 19-20 Eylül tarihlerinde kendi seçtikleri zamanda koşularını yapabilecekler. Türkiye'nin neresinde olursanız olun yardımseverlik duygunuz ve enerjinizle bize katılabilirsiniz. Hepinizi iyilik peşinde koşmaya davet ediyoruz. Koşmayı seven, spor yapmayı seven ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun kendi parkurunuzu belirleyip bu sürece katkı sunmayı hedefleyen bir etkinlik olarak tanımlıyorum. DSÖ'nün yayımladığı tedbirlere uyarak hiçbir risk olmadan güzel bir gün ortaya koyacağız. Maratonun kaybedeni yoktur, herkes kazanır. Sağlığın, dostluğun, sevginin kazandığı bir gün olmasını diliyoruz. Bu yarışta herkes bir şey kazanmış olacak. Geçmişten bu güne bu maratona katkı sunan ve bundan sonra da ritmini arttıracak herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çintimar: "Bu coğrafyada 1 saat altında koşulan ender yarışlardan biri"

"2014'ten beri yapmakta olduğumuz İstanbul Yarı Maratonu'nun bu yıl kesintiye uğramadan yapılmasının sevincini yaşıyoruz" diyen TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Birçok spor organizasyonunun iptal edildiği bu ortamda yarışla ilgili tüm sorumlulukları yerine getirerek yapabileceğiz. İzmir ve Balıkesir'de de yarı maratonlar yaptık. Bu yarış Türkiye'de 1 saatin altında koşulan önemli bir yarış. Aslında bu coğrafyada 1 saat altında koşulan ender yarışlardan biri. Bu yıl dünya genelinden çok fazla sporcu getiremeyeceğiz. Finali başka ilde olmasına rağmen mili takım seçmesini de bu yarışın içine aldık. Burada seçilen mili takımımız 45 gün sonra Polonya'da, Dünya Yarı Maraton Yarışması'nda yarışacak. İnşallah biz de kürsüdeki yerimizi almış olacağız. Çocuklarımız uzun süredir pandemiye rağmen Erzurum'da, Bolu'da kamp yapıyor" dedi.

"Pandemiye rağmen kırılan Türkiye rekorlarımız var"

Türkiye için önem arz eden çeşitli günlerde sanal koşular yaptıklarını belirten Çintimar, "Önce 15 Temmuz Şehitleri'ni anmayla ilgili tüm şehirlerde 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Müsabakaları gerçekleştirdik. Ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığımız sanal koşuda 19 saat 19 dakika 19 saniye 19 salise olacak şekilde koşu bandının üzerinde 180 km koşuldu. Bunlar atletizmin gelişmesi adına önemli koşulardı. Pandemiye rağmen kırılan Türkiye rekorlarımız var. Buradan Süper Lig müsabakalarımızda şampiyon olan Fenerbahçe'yi, ikinci olan ENKA'yı ve uzun yıllar sonra kürsüye çıkarak üçüncülük elde eden İBB'yi kutlarım" ifadelerini kullandı.

Onur: "Yarı maraton dünyadaki 16 altın yarı maratondan biri"

Korona virüs sebebiyle yarı maratonda parkurda koşacak sporcu sayısında kısıtlamaya gidileceğini söyleyen Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Dünyada ve Türkiye'de etkinliklerin başlamasıyla İstanbul Yarı Maratonu için biz de Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bütün önlemlerin üzerine çıkarak en üst hijyen standartlarında hazırlıklara başladık. Yarı maraton dünyadaki 16 altın yarı maratondan biri. Bunların en hızlı 8.'si olarak da biliniyor. Fiziki olarak o anda parkurda olmak istemeyecek koşucular için sanal koşu aplikasyonu geliştirdik. 'Tek başına bizimle koş' diyerek olabildiğince fazla kişiyi bu koşuya davet ediyor olacağız. Yarışın bitiş saati sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlar katılamayacak. Fakat sanal yarı maratonda 65 yaş üstü kişiler de olabilecek. 20 Eylül'de parkurda sadece 2 bin 500 kişi koşabilecek. Sanal maratonda hem 10 hem 21 km etaplarımız olacak. Geçen seneki paten yarışları bu sene de devam edecek. Parkuru Feshane tarafına uzattık. Böylelikle eski İstanbul hissedilebilir olacak" açıklamasını yaptı.

Aksoy: "Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahipleniyoruz"

Bu yıl çevre temasıyla maratonu sahiplendiklerine vurgu yapan Engin Aksoy ise, şu cümlelere yer verdi:

"Vodafone Türkiye olarak, yatırımlarımızda geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık veriyoruz. İstanbul Yarı Maratonu da spor yatırımlarımız içinde önemli bir yer tutuyor. Yarı maratona yedinci kez sponsor oluyoruz. Bu yıl hibrit bir yarı maraton deneyimi yaşayacağız. Fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşu da düzenlenecek. Yarı maraton bu yıl ilk kez paten tutkunlarına da ev sahipliği yapacak. Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahipleniyoruz. Şirket olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, özellikle elektronik atıkların döngüselliğine büyük önem veriyoruz. Bu yıl fiziksel koşuya katılan koşuculara e-atıklardan dönüştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim edeceğiz. Bu madalyalar, e-atıkların işlenmesi sonucu elde edilen yaklaşık 1.6 ton alaşım kullanılarak hazırlandı. Bu sayede, 1.8 kg karbon emisyon salınımı engellendi, 2.000 ağacın kesilmesi önlendi. Çevre için yapacağımız bir başka çalışma da sanal koşuyu uygulama üzerinden tamamlayan koşucular adına fidan bağışında bulunmak olacak. Tüm koşuseverleri ister sanal ister fiziksel olarak yarı maraton keyfini yaşamaya davet ediyoruz."

İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi -1-

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi -1- - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Adana'da bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı Son dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Bakan Soylu, istismardan tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuştu: O sapkını yakalayan kolluk birimlerimizdir Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu         
11:32
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor         
07:20
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti         
23:19
Everton, Galatasaray ile adı geçen James Rodriguez'i kadrosuna kattı Everton, Galatasaray ile adı geçen James Rodriguez'i kadrosuna kattı         
22:53
Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı         
22:03
Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi         
21:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 19:48:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi -1- - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei