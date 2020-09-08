İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu ve Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonu olan İstanbul Sanal Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

World Athletics tarafından Altın Kategori'ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en özel parkurlarından Tarihi Yarımada'da yapılacak.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı. Toplantıda açıklamada bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Nefes almayı bile önemsediğimiz anlar yaşıyoruz. Bugün kıymetli bir tanıtım yapıyoruz. En zor anda bile tedbirleri alarak yarı maratonu yapmak toplumsal bir mesaj içeriyor. Bu aslında bir yardımlaşma duygusunu da benimsetiyor. Yardımlaşma duygusu da önemli. Zor günleri beraber atlatıyoruz. Kurallara uyarak hem sağlık için hem yardımlaşma için İstanbul Yarı Maratonu'nu yapıyoruz. Böylesi etkinliğe spor , sağlık ve dayanışma açısından ciddi bir katılım bizi memnun edecek. İnsanlar kendi düzenini kuracak, parkurunu belirleyecek ve koşacak. Bence müthiş bir fikir. Bu dünya çapındaki etkinliği düzenleme çabasını gösteren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi 10 maratonundan biri. Bu dönemde iyiliği, yardımseverliği İstanbul'dan dünyaya mesaj olarak vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu duyguları besleyen yarı maratonun dünyaya yayılacağını görebiliyorum" dedi.ÇİNTİMAR: ENDER YARIŞLARDAN BİRİTAF Başkanı Fatih Çintimar ise yaptığı açıklamada, "Birçok spor organizasyonunun iptal edildiği bu ortamda yarışla ilgili tüm sorumlulukları yerine getirerek yapabileceğiz. Bu yarış Türkiye'de 1 saatin altında koşulan önemli bir yarış. Aslında bu coğrafyada 1 saat altında koşulan ender yarışlardan biri. Bu yıl dünya genelinden çok fazla sporcu getiremeyeceğiz pandemi dolayısıyla. Finali başka ilde olmasına rağmen mili takım seçmesini de bu yarışın içine aldık. Burada seçilen mili takımımız 45 gün sonra Polonya 'da, Dünya Yarı Maraton Yarışması'nda yarışacak. İnşallah biz de kürsüdeki yerimizi almış olacağız" diye konuştu.ONUR: SANAL YARI MARATONDA 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER DE OLABİLECEK"İstanbul Yarı Maratonu için biz de Dünya Sağlık Örgütü 'nden gelen bütün önlemlerin üzerine çıkarak en üst hijyen standartlarında hazırlıklara başladık" diyen Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur de yaptığı açıklamada, "Yarı maraton dünyadaki 16 altın yarı maratondan biri. Bunların en hızlı 8'incisi olarak da biliniyor. Fiziki olarak o anda parkurda olmak istemeyecek koşucular için sanal koşu aplikasyonu geliştirdik. 'Tek başına bizimle koş' diyerek olabildiğince fazla kişiyi bu koşuya davet ediyor olacağız. Yarışın bitiş saati sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlar katılamayacak. Fakat sanal yarı maratonda 65 yaş üstü kişiler de olabilecek. 20 Eylül 'de parkurda sadece 2 bin 500 kişi koşabilecek" ifadelerini kullandı.AKSOY: MADALYALAR, E-ATIKLARIN İŞLENMESİ SONUCU HAZIRLANDI"Vodafone Türkiye olarak, yatırımlarımızda geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık veriyoruz" diyen Engin Aksoy ise, "İstanbul Yarı Maratonu da spor yatırımlarımız içinde önemli bir yer tutuyor. Yarı maratona yedinci kez sponsor oluyoruz. Bu yıl hibrit bir yarı maraton deneyimi yaşayacağız. Fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşu da düzenlenecek. Yarı maraton bu yıl ilk kez paten tutkunlarına da ev sahipliği yapacak. Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahipleniyoruz. Özellikle elektronik atıkların döngüselliğine büyük önem veriyoruz. Bu yıl fiziksel koşuya katılan koşuculara e-atıklardan dönüştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim edeceğiz. Bu madalyalar, e-atıkların işlenmesi sonucu elde edilen yaklaşık 1.6 ton alaşım kullanılarak hazırlandı. Bu sayede, 1.8 kg karbon emisyon salınımı engellendi, 2 bin ağacın kesilmesi önlendi. Tüm koşuseverleri ister sanal ister fiziksel olarak yarı maraton keyfini yaşamaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.PANDEMİ NEDENİYLE TEK PARKURDA KOŞULACAKVodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda bu yıl, pandemi önlemleri nedeniyle 10 kilometre koşuları gerçekleşmeyecek. 2 bin 500 atlet ile sınırlı tutulan etkinlikte, 21 kilometrelik parkur koşulacak. Daha önce 5 Nisan 2020'de koşulması planlanan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, küresel salgın nedeniyle ertelendi ve düzenlemelerle birlikte yeniden gözden geçirildi. TÜRKİYE'DE BİR İLK: SANAL YARI MARATON

Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlik, Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonuna 'Tek başına bizimle koş!' sloganıyla sahne olacak. İsteyenler, sanal koşu ile kendi parkurlarını kullanarak yarışabilecek. Katılımcılar, 21 ya da bu yıl yapılmayacak 10 kilometrelik özel parkurlarında, koşuya katılabilecek.