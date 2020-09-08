İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ve Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonu olan Vodafone İstanbul Sanal Yarı Maratonu'nun basın toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı, System.String[]

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ve Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonu olan Vodafone İstanbul Sanal Yarı Maratonu'nun basın toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zor bir dönemde gerçekleştirilen yarı maratonun aynı zamanda toplumsal ve sosyal bir mesaj içerdiğini kaydederek, "Aslında ilginç bir dönemin şahitleriyiz. Bırakın yürümeyi, koşmayı hepimizin sağlık dilediği zor günlerdeyiz. Belki nefes almayı bile önemsediğimiz anlar yaşıyoruz. Sağlık çok büyük bir zenginlik. Bu bağlamda vücudumuza iyi bakmak kadar, spor yapmanın bize ne kadar kıymetli, sıhhat kazandıran unsur olduğunu hissediyoruz. Bugün kıymetli bir tanıtım yapıyoruz. En zor anda bile tedbirleri alarak yarı maratonu düzenlemek toplumsal ve sosyal bir mesaj içeriyor. Bu aynı zamanda yardımlaşma duygusunu besliyor. Sıhhat de yardımlaşma duygusu da çok önemli. Zor günleri beraber atlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: "İyilik, yardımseverlik, hoşgörüyü İstanbul'dan dünyaya vermemiz gerekir"

İmamoğlu, maraton sayesinde İstanbul'un iyilik, yardımseverlik ve hoşgörü mesajları vereceğini belirterek şunları aktardı:

"Böylesine bir etkinlikte ciddi bir katılım bizi mutlu edecek. Dünya çapındaki etkinliği en verimli hale getirme çabasını gösteren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük 10 maratonundan biri olduğunu dile getirdiler. Malum konulardan dolayı belli sayıda katılım planlanıyor. Ortaya koyacağı atmosfer, tarihi yarımadanın tüm dünyaya gösterilmesi açasından önemli. İstanbul'un her daim dünyaya vermesi gereken mesajlar vardır. İyilik, yardımseverlik, hoşgörüyü İstanbul'dan dünyaya vermemiz gerekir. Bu duyguları besleyen yarı maratonun dünyaya yayılacağını görüyorum. Vodafone'a da teşekkür etmek istiyorum. Bir yeşil maraton olması, yeşile, çevreye vurgu yapması da çok değerli. Sanal maratonun sayı sınırı yok. Tüm Türkiye'den katılım olabiliyor. Ülkemizin 81 ilinden bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun yardımseverlik duygunuzla, enerjinizle bize katılabilirsiniz. Hepinizi iyilik peşinde koşmaya davet ediyoruz. Koşmayı seven, iyilik yapmayı seven ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun bu sürece katkı sunmayı hedefleyen heyecanlı bir etkinlik olarak tanımlıyorum bu etkinliği. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı kriterlere göre hazırlanması da bizim tedbirli bir gün geçireceğimize işaret. Güzel bir gün ortaya koyacağız. Hiçbir maratonun kaybedeni yoktur. Biz sağlık, hoşgörü ve sevginin kazandığı bir gün olmasını diliyoruz. Bu yarışta herkes mutlaka bir şey kazanmış olacak. Yıllar boyunca sürecek maratona katkı sunan herkese ve ritmini arttırarak devamını sağlayacak herkese teşekkür ediyorum."

Çintimar: "Yarı maratonun kesintiye uğramadan yapılmasının sevincini yaşıyoruz"

İstanbul Yarı Maratonu'nun önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden, TAF Başkanı Fatih Çintimar ise şunları kaydetti:

"2014 yılından beri yaptığımız İstanbul yarı maratonunun kesintiye uğramadan yapılmasının sevincini yaşıyoruz. İzmir ve Balıkesir'de yarı maratonlar yaptık. Süper Lig ve birinci lig müsabakalarını yapabilme mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine büyük bir organizasyonun yapılması bir mutluluk. İstanbul Yarı Maratonu 1 saatin altında koşulan ender yarışlardan biri. Tüm dünya için önemli. Pandemi nedeniyle yarı maraton ligimizin finali başka şehirde olmasına rağmen yarı maraton ligimizin finalini İstanbul yarı maratonu içinde gerçekleştireceğiz. Burada seçeceğimiz milli takımımız Polonya'da yarışacak. Bu kez kürsüdeki yerimizi almış olacağımızı düşünüyorum."

TAF'ın son zamanlarda yaptığı faaliyetlere de değinen Çintimar, "15 Temmuz müsabakaları gerçekleştirdik. 23 Nisan sanal koşusunu gerçekleştirdik. 19 Mayıs'ta yaptığımız sanal koşuda atletlerimizden biri 19 saat 19 dakika 19 saniye 19 salise olacak şekilde koşu bandının üzerinde 180 kilometre mesafe koştu. Bugüne kadar yaptıklarımızla atletizmin daha ileri gitmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yarışma da bunun örneği. Pandemiye rağmen kırılan Türkiye rekorları var. Geçen hafta sonu yapılan müsabakalarda şampiyon olan Fenerbahçe'yi, ikinci olan ENKA'yı, uzun yıllardan sonra kürsüye çıkan İBB'yi de kutluyorum. Bu organizasyona emek veren herkese atletizm camiası adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, maratonun yüksek hijyen standartlarında organize edileceğini belirterek, "Dünyada spor etkinliklerinin başlamasıyla biz de en üst hijyen standartlarında yarı maraton hazırlıklarını tamamladık. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 16 altın yarı maraton kategorisinde. Bu sene koşumuza kattığımız önemli bir değişiklik yaptık. Sanal koşu aplikasyonu gerçekleştirdik. İsteyen, istediği yerden sanal yarı maratonumuza katılabilecek. 20 Eylül'deki yarı maratonda 2 bin 500 kişi koşacak. Patenciler de bizimle beraber olacak." diye konuştu.

Aksoy: "Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahipleniyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, maratonun bu sene çevre temalı olacağını belirterek ise şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, yatırımlarımızda geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık veriyoruz. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu da spor yatırımlarımız içinde önemli bir yer tutuyor. Yarı maratona yedinci kez sponsor oluyoruz. Bu yıl hibrit bir yarı maraton deneyimi yaşayacağız. Fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşu da düzenlenecek. Yarı maraton bu yıl ilk kez paten tutkunlarına da ev sahipliği yapacak. Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahipleniyoruz. Şirket olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, özellikle elektronik atıkların döngüselliğine büyük önem veriyoruz. Bu yıl fiziksel koşuya katılan koşuculara e-atıklardan dönüştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim edeceğiz. Bu madalyalar, e-atıkların işlenmesi sonucu elde edilen yaklaşık 1,6 ton alaşım kullanılarak hazırlandı. Bu sayede, 1,8 kg karbon emisyon salınımı engellendi, 2.000 ağacın kesilmesi önlendi. Çevre için yapacağımız bir başka çalışma da sanal koşuyu uygulama üzerinden tamamlayan koşucular adına fidan bağışında bulunmak olacak. Tüm koşuseverleri ister sanal ister fiziksel olarak yarı maraton keyfini yaşamaya davet ediyoruz."

İstanbul, Türkiye, Haliç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı - Son Dakika Spor

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