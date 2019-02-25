Son Dakika Haberleri: İstanbul yarın ısınacak

İstanbul yarın ısınacak

1 saat önce

Hafta sonunu kar altında geçiren İstanbul'un, yarın 10 dereceye kadar ısınması, çarşambadan sonra da mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklığın 12-14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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Hafta sonunu kar altında geçiren İstanbul'un, yarın 10 dereceye kadar ısınması, çarşambadan sonra da mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklığın 12-14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:15 

İstanbul, Ekonomi
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