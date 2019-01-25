Son Dakika Haberleri: İstanbul-Yaşadığı Aracında Ölü Bulundu

İstanbul-Yaşadığı Aracında Ölü Bulundu

1 saat önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- İSTANBULDHAGaziosmanpaşa'da bir kişi yaşadığı araçta ölü bulundu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- İSTANBULDHA

Gaziosmanpaşa'da bir kişi yaşadığı araçta ölü bulundu. Isınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlendiği üzerinde durulan 60 yaşındaki Metin Özkan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Olay sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Evren Sokak üzerinde meydana geldi. Ailesiyle sorunları olduğu için panelvan tipi aracında yaşadığı iddia edilen 60 yaşındaki Metin Özkan, pazarcılık ve taşımacılık yapıyor, kendisine çevredeki esnaflar da yardımcı oluyordu. Her sabah Özkan'ı uyandırıp çay içmeye çağıran ve tekstil işleri yapan bir esnaf, bu sabah Özkan'ın araç içinde hareketsiz yattığını gördü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri araç içi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da çalışma yaptı. Hayatını kaybeden Metin Özkan'ı yaklaşık 2 senedir tanıdığını anlatan pastane sahibi Hasan Ekşi, "Sürekli aracın içinde yatıyordu. yine aracın içinde yatarken galiba tüpe çay koymuş. Uyurken tüp söndü. Ailesini tanımıyorum. Hava soğuk olduğu için tüple de ısınıyordu" diye konuştu.

Metin Özkan'ın öldüğünü öğrenen ailesi de olay yerine geldi. Polis ekipleri Özkan'ın ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlenmiş olabileceği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:30 Kaynak: DHA

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