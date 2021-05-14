Yasakları hiçe saydılar, asker uğurlaması yaptılar - Son Dakika

Kağıthane'de korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayı hiçe sayan gençlerin asker uğurlaması nedeniyle düzenlediği konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayı hiçe sayan bir grup, asker uğurlaması nedeniyle konvoy düzenlendi. Asker uğurlaması dolayısıyla uzun bir konvoy yapan gençler, şarkılar eşliğinde mahallede tur attı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan vatandaşların aynı zamanda maske de takmadıkları görüldü. Yasakları hiçe sayan vatandaşların pes dedirten halleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.(İHA)