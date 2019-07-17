İSTANBUL-YAVRU KEDİYİ MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARAN İTFAİYE ALKIŞ ALDI
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SULTANGAZİ'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:34 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin havalandırma bacasında kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Ekipler, bacayı kesici alet yardımıyla keserek yavru kediyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarını izleyenler kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışladı. Yavru kedinin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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