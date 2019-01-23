İstanbul- Yayınevinden Açıklama Yılmaz Özdil'in Koleksiyonluk Baskısı İlk Dakikada Tükendi

Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan koleksiyonluk baskısı bugün saat 0905'te Kırmızı Kedi Yayınevi aracılığıyla satışa çıktı ve ilk dakikada tükendi.

Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan koleksiyonluk baskısı bugün saat 0905'te Kırmızı Kedi Yayınevi aracılığıyla satışa çıktı ve ilk dakikada tükendi. Koleksiyon serisinden bir kitabı da sergilenmek üzere Yılmaz Özdil satın aldı.



Kırmızı Kedi Yayınevi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi Yılmaz Özdil'in çıktığı günden beri rekor kıran Mustafa Kemal kitabının 1881 adetle sınırlı koleksiyonluk özel baskısı ilk dakikada tükendi. Saat 09.05 itibariyle Kırmızı Kedi Yayınevi'nin web sayfasından ve okur temsilcileri aracılığı ile satışı gerçekleşen kitaba ilgi beklendiği gibi büyük oldu. Sabah saatlerinde yaklaşık iki saat süren siber saldırı ve okurların yoğun ilgisi ile sistem bir süre trafiğe kapalı kaldı. IT uzmanlarının zamanında müdahalesi sonucu sistemin yeniden aktif hale getirilmesiyle saat 09.05'te arayan okurların satış işlemleri saat 12.30'da tamamlandı. Sabah saat 09.05 itibariyle toplam 54 bin 702 kişi aynı anda Kırmızı Kedi'nin web sayfasını ziyaret ederken okur temsilcilerine düşen telefon sayısı ise 7 bin 500'ün üzerinde oldu.

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