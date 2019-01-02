Son Dakika Haberleri: İstanbul Yedikule'de Bina Çöktü

İstanbul Yedikule'de Bina Çöktü

49 dakika önce

İstanbul - YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ (havadan görüntü 2)Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHAYedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

İstanbul - YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ (havadan görüntü 2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA

Yedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Fatih Yedikule'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı.

Peker'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker'i kurtarma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:39 Kaynak: DHA

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