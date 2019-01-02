İstanbul Yedikule'de Bina Çöktü
49 dakika önce
İstanbul - YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ (havadan görüntü 2)Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHAYedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.
İstanbul
- YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ (havadan görüntü 2)
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA
Yedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Fatih
Yedikule'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı.
Peker'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker'i kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:39 Kaynak: DHA
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