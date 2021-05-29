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İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 103 bin 586 TL para cezası kesildi - Son Dakika

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 103 bin 586 TL para cezası kesildi

29.05.2021 01:09
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 103 bin 586 TL para cezası kesildi, System.String[]

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasında 103 bin 586 TL para cezası kesildi.

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasında 103 bin 586 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

122 bin 12 kişi sorgulandı, 103 bin 586 TL ceza kesildi

Uygulama kapsamında 122 bin 12 kişi sorgulanırken, aranan 396 kişi, yoklama kaçağı 161 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 12 bin 423 gram uyuşturucu madde, 804 adet uyuşturucu hap, 49 adet ruhsatsız tabanca ve 236 adet fişek ele geçirildi.21 bin 852 aracın denetlendiği uygulamada 716 araç hakkında işlem yapıldı, 4 araç trafikten men edilerek toplamda 103 bin 586 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında 619 iş yeri kontrol edilirken, 4 iş yeri hakkında cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Para Cezası, Türk Lirası, Uyuşturucu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 103 bin 586 TL para cezası kesildi - Son Dakika


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