Yeditepe Huzur Uygulamasında 142 bin 4 kişiye GBT sorgulaması yapıldı - Son Dakika

İSTANBUL genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasında 142 bin 4 kişiye GBT yapılırken, çeşitli suçlardan aranmakta olan 454 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 30 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bugün 19.00-23.00 saatleri arasında yapılan Yeditepe Huzur Uygulamasının sonuçlarını paylaştı. Hava, kara ve denizden gerçekleştirilen uygulamaya 157 noktada, 1394 polis, 1 hava ekibi, 4 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube botu katıldı.

Uygulamada 142 bin 4 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranmakta olan 454 kişi ve yoklama kaçağı olan 240 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 30 adet ruhsatsız silah, 224 adet mermi, çeşitli uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen para ele geçirildi.

Ekipler, 17 bin 381aracı ve 242 motosikleti kontrol etti. Yapılan kontrollerde bin 18 araca işlem yapılırken, 25 araç trafikten men edildi. Toplamda 242 bin 260 lira idari para cezası uygulandı.

Umuma açık iş yeri denetlemelerinde 768 yer denetlenirken, 7 iş yerine işlem yapılarak 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi.

- İstanbul