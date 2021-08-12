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İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 171 bin 349 TL para cezası uygulandı - Son Dakika

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 171 bin 349 TL para cezası uygulandı

12.08.2021 09:22
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 171 bin 349 TL para cezası uygulandı, System.String[]

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 143 bin 807 kişi sorgulanırken, 173 bin 349 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasının bilançosu açıklandı.

Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 143 bin 807 kişi sorgulanırken, aranan 228 kişi, yoklama kaçağı 150 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 5 bin 204 gram uyuşturucu madde, 422 adet uyuşturucu hap, 44 adet ruhsatsız tabanca ve 186 adet fişek ele geçirildi.

26 bin 414 araç ve 786 motosikletin denetlendiği uygulamada 756 araç hakkında işlem yapıldı, 27 araç trafikten men edildi. Uygulamada toplamda 171 bin 349 TL para cezası uygulandı.

(İHA)

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 171 bin 349 TL para cezası uygulandı
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 171 bin 349 TL para cezası uygulandı

Para Cezası, Türk Lirası, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 171 bin 349 TL para cezası uygulandı - Son Dakika


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