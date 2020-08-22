İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 268 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00-21: 00 saatleri arasında il genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamada, 100 bin 521 kişiye yapılan GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 225 şüpheli ile 79 yoklama kaçağı yakalandı. 7 bin 319 araç ile 81 motosiklet kontrol edildi, 232 araca işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi, 268 bin 94 lira para cezası kesildi.Denetimlerde, 1524 iş yeri denetlendi, 4 iş yerine işlem yapıldı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Ruhsatsız 24 tabanca ve tüfek ile 148 fişek ele geçirilen uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen paraya el konuldu. - İSTANBUL