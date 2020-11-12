İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu - Son Dakika

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu

12.11.2020 01:27

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu

İSTANBUL - İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 143 bin 664 kişi sorgulanırken, toplamda 184 bin 404 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamaya 314 ayrı noktada toplam 2788 personel, 1 hava ekibi, 3 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Uygulama kapsamında 143 bin 664 kişi sorgulanırken, aranan 458 kişi, yoklama kaçağı 267 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 9 kilo 670 gram uyuşturucu madde ve 1582 adet uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilirken 18 bin 801 TL hap ele geçirildi. 16 bin 574 otomobil ve 186 motosikletin denetlendiği uygulamada 955 araca işlem uygulanırken 35 araç trafikten men edilerek toplamda 188 bin 139 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında 974 umuma açık iş yeri denetlenerek 11 iş yeri hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu

Türk Lirası, İstanbul, Yeditepe, Huzur, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu - Son Dakika


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