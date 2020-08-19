"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Ayşe Mine ve Baha izleyiciyle buluştu - Son Dakika

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Ayşe Mine ve Baha müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta " Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan Türk Sanat Müziği'nin güçlü ismi Ayşe Mine, Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayşe Mine'den sonra sahne alan Baha da sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yeditepe Konserleri'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Baha, Yeditepe Konserleri'nde emeği geçen herkese ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.