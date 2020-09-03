"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Ersay Üner ve Simge sahne aldı - Son Dakika

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Ersay Üner ve Simge sahne aldı

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Ersay Üner ve Simge müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Ersay Üner ve Simge müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta " Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Konsere, söz ve müziği kendisine ait olan "Nokta" isimli şarkısıyla başlayan şarkı sözü yazarı ve besteci Ersay Üner, diğer parçalarını da orkestra eşliğinde seslendirdi.

Üner, pandemi sürecinde kendilerini müzikseverlerle buluşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sanatın ve sanatçının dostu olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Ersay Üner'in ardından sahne alan Simge ise "Ben Bazen" isimli şarkısıyla konserine başladı.

Simge, sanatseverlerle buluşmanın sevincini ve mutluluğunu dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri'nde, müzikseverlerle kendilerini buluşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İstanbul Yeditepe Konserleri, Ersay Üner, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 23:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde Ersay Üner ve Simge sahne aldı - Son Dakika


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