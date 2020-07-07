"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Metin Şentürk ve Derya Uluğ izleyiciyle buluştu - Son Dakika

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Metin Şentürk ve Derya Uluğ müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan ve "Unutamazsın" isimli şarkıyla konsere başlayan Şentürk, İstanbul Yeditepe Konserleri'nde olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Konserde emeği geçenlere teşekkür ediyorum ama bundan önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımıza küresel bir krizin yaşandığı bu dönemde hem milletimize hem de sanat dünyasına moral olacak bu etkinliği düşünerek, bizlere bu imkanı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel günler güzel ülkemizin olacaktır. Unutmayın, insanlar başına gelenleri kontrol edemedikleri zaman içinden gelenleri kontrol etmelidirler ve Türk milleti bunu her zaman çok iyi başarmış bir millettir. Herkes bilsin ki bu kötü günler geçecektir ama bu dertten çıkaracağı dersler vardır. İnşallah insanlık alemi bu dertten çıkarması gereken dersleri çıkarır. Yüce Rabb'im bir daha bizi bu musibetlerle karşılaştırmaz inşallah. Şimdi şarkılarımızla moral vermeye devam etmek istiyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum."

Şentürk'ün ardından "Okyanus" adlı şarkısıyla sahneye çıkan ve sevilen parçalarını seslendiren Derya Uluğ ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İstanbul Yeditepe Konserleri etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.