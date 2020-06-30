"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Yavuz Bingöl ve Hilal Özdemir izleyiciyle buluştu - Son Dakika

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Yavuz Bingöl ve Hilal Özdemir izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Yavuz Bingöl ve Hilal Özdemir müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Yavuz Bingöl ve Hilal Özdemir müzikseverlerle buluştu.

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Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan ve "Mevlam bir çok dert vermiş" isimli şarkısıyla konsere başlayan Hilal Özdemir, "Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında sizlerle buluştuk bugün, sizlere güzel bir dinleti diliyorum. Şimdi konserimize devam ediyoruz. Sizlerle bizi kavuşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Özdemir'in ardından sahneye çıkan Yavuz Bingöl ise Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda devam eden konserlerde yer almanın onurunu yaşadığını vurgulayarak, "İlerleyen günlerde ve daha sağlıklı zamanlarda yeniden buluşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında bizleri sizlerle kavuşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yavuz Bingöl ve Hilal Özdemir'in ardından devam edecek konserlerde, Metin Şentürk- Derya Uluğ, Murat Kekilli- Merve Özbey, Berkay ve Bengü sahne alacak.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nin 3 Temmuz'dan sonraki programı ilerleyen günlerde açıklanacak.

İstanbul Yeditepe Konserleri, Hilal Özdemir, Yavuz Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde Yavuz Bingöl ve Hilal Özdemir izleyiciyle buluştu - Son Dakika

Son Dakika

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