"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Züleyha ve Yücel Arzen izleyiciyle buluştu - Son Dakika

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Züleyha ve Yücel Arzen müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta " Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Konsere "Estarabim" isimli şarkıyla başlayan Züleyha, orkestra eşliğinde şarkılarını seslendirdi. Züleyha, pandemi sürecinde sahneden müzikseverlere ulaştıkları için yaşadığı mutluluğu dile getirerek, evlerde zaman geçirilen bu günlerde konserleri düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Züleyha'nın ardından Devrim Gürenç ile düet yaptığı "İki Alyans" isimli şarkısıyla sahne alan Yücel Arzen, şarkısını Sezen Büyükçınar ile seslendirdi. Büyükçınar, konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Yücel Arzen'e eşlik etti.

Arzen, İstanbul'un en güzel yeri olan Boğaz'dan sanatseverlerle buluşmanın onurunu yaşadığını vurgulayarak, "Bize eşlik eden herkese sevgiler, saygılar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri'nde bizi, sizlerle buluşturan çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sağ olsun, var olsun." diye konuştu.