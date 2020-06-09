"İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk gününde Ajda Pekkan müzikseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu akşam başlayan ve bir ay boyunca sürecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk gününde Ajda Pekkan müzikseverlerle buluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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