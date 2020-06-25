İSTANBUL-YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN AMCAYA 25 YIL HAPİS - Son Dakika

İSTANBUL-YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN AMCAYA 25 YIL HAPİS

İstanbul'da 2017 yılında 12 yaşındaki yeğeni Y.D.?ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan amca Ömer D., "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da 2017 yılında 12 yaşındaki yeğeni Y.D.?ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan amca Ömer D., "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyan mağdurun annesi gözyaşlarına engel olamadı.

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GÖZÜMÜ HER KAPATTIĞIMDA AMCAMI GÖRÜYORUM

Mağdur Y.D.?nin okuldaki rehber öğretmeninin 23 Ekim 2019 tarihinde anne Y.D.?ye araması üzerine cinsel istismar olayı ortaya çıktı. Annenin şikayette bulunması üzerine amca Ömer D. hakkında dava açıldı.

MAĞDUR YÜZDE 92 ORANINDA ENGELLİ

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün görülen ikinci duruşmaya mağdurun annesi Y.D., tutuksuz sanık Ömer D. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan anne Y.D. kızının yüzde 92 oranında Serebral Palsili (beyin felci) hastası olduğunu, kızının konuşma yetisinin giderek zayıfladığını iddia etti. Ayrıca anne kızının kendisine "Gözümü her kapattığımda amcamı görüyorum" dediğini öne sürdü. Müşteki avukatı da cinsel istismar olayının birden fazla gerçekleştiğini ifade ederek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızın pedagog eşliğinde Çocuk İzleme Merkezi'ndeki olaya ilişkin yapılan video kaydını duruşma salonunda izletti. Y.D. pedagogla konuşmasında amcanın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

BERAAT İSTEDİ

Tutuksuz sanık Ömer D.?ye son sözü sorulduğunda "Hiçbirini kabul etmiyorum. Yeğenimle aram çok iyiydi, böyle bir suç işlemedim. Y.D. çok zeki bir kızdır. Burada engelli konumuna sokmuşlar. Beraatimi istiyorum" cevabını verdi.

25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık avukatı müvekkilinin beraat etmesi talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm yargılama süreci boyunca tutuksuz yargılanan sanığa "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Sanık da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın alınmasından sonra, mağdurun annesi Y.D. gözyaşlarını tutamayarak duruşma salonu önünde avukatına sarıldı.

İstanbul, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN AMCAYA 25 YIL HAPİS - Son Dakika

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