Staj için gittiği okula başörtüsü sebebiyle alınmayan Nezaket'in şikayeti sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oluyor

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 21. Bosphorus Cup yelken yarışı - Son Dakika

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