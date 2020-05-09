İSTANBUL Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları -2 - Son Dakika

İSTANBUL Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları -2

17 dakika önce

Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınlarıBuse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) Koronavirüsün Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla birlikte neredeyse bütün mağazalar kapılarını kapattı.

Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları

Buse ÖZEL - Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) Koronavirüsün Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla birlikte neredeyse bütün mağazalar kapılarını kapattı. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'ta açılmaya hazırlanırken markalar çeşitli önlemler ile hizmet vermeye başladı. Müşterilerin akıllarına en çok takılan sorunun deneyeceği giysinin virüs taşıyıp taşıyamayacağı olduğunu belirten DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, "Kıyafetleri gümüş iyon içeren dezenfektanlar ile temizliyoruz. Ardından UV ışınları bulunan bir kabinde 7 dakika süre ile dezenfekte ettikten sonra tekrar reyonlara yerleştiriyoruz" dedi.

2 AY SÜREN HAZIRLIK

Bu hafta itibariyle mağazalarını açtıklarını belirten Serdar Ersoy aldıkları tedbirleri Sağlık Bakanlığı ve müşterilerinin internet üzerinden doldurdukları formlar ile hazırladıklarını belirterek bu süreç için tam 2 ay hazırlandıklarını ifade etti. Ersoy, "Hepinizin bildiği gibi 19 Mart'tan bu yana bizim ve sektördeki tüm markaların mağazaları kapalı. Yaklaşık 2 aylık süren bu süreçte biz hem dünyadaki sağlık kuruluşlarının, hem finans şirketlerinin, hem ekonomi kuruluşlarının raporlarını inceledik" dedi.

GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ, MASKESİZ GELEN MÜŞTERİYE MASKE

Mağaza içinde müşterilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için çok ciddi önlemler aldıklarını belirten Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Müşterilerimiz kapıdan girdikten sonra karşılama ile beraber öncelikle ateşlerini ölçüyoruz. Hem kendileri hem de alışveriş yapan diğer insanlara konforlu bir alışveriş yapması için güven ortamı sağlamaya çalışıyoruz. En önemli prensiplerimizden bir tanesi de maske. Mağazaya giren tüm müşterilerin hepsine istisnasız maskeli girme zorunluluğu koyduk.

Bunun için de müşterimize 'Maske bulun gelin' demiyoruz ve maske temin ediyoruz. Eğer müşterilerimiz mağazaya maskesiz geliyorlarsa önce ateşlerini ölçüyoruz. Sonra da maske veriyoruz. Mağazamız içerisinde tüm müşteri ve çalışanlar kendilerini daha güvende hissediyorlar. Mağazanın belli noktalarında da el dezenfektanları var. Müşteriler gezerken el temasında bulundukları için her yere el hijyen istasyonları koyduk. Aynı zamanda mağazanın belli yerlerinde yerlere etiketler yerleştirdik. Üzerine de müşterilerimize sürekli olarak 2 metrelik sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarılar yerleştirdik. Bu da mağazamız içerisinde tüm trafiği dengelemiş oluyor. Mağaza içindeki havalandırma için de bir innovasyon yaptık. Mağaza içindeki klimaların içerisine ultraviyole cihazları yerleştirdik. Bu mağazada bir saat içerisinde 6 kere taze hava değişimi oluyor."

DENENEN KIYAFETLER NANO SPREY GÜMÜŞ VE UV İLE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Müşterilerin kafasındaki en büyük soru işaretinin kıyafetlerin sterilizasyonu ile alakalı olduğunu belirten Ersoy, bu konudaki önlemlerini şöyle sıraladı: "Mağazalarda biz nano sprey gümüş cihazı kullanıyoruz. Her giren ve çıkan müşterinin ardından bir kere kabinler temizleniyor. Bir de yeni bir cihazımız var. Ultraviyole ışıklarıyla kasa yaptık ve bunun içine kabinde denenen ürünleri koyuyoruz. 7 dakika içerisinde ürünlerin üzerindeki tüm mikropları, bakterileri öldürüyor. Daha sonra tekrar reyona kavuşturmuş oluyoruz. Yeni gelen müşterilerimiz için ürünlerimizi bu teknoloji ile tamamen temizleyerek yeniden reyona kavuşturuyoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz rahat rahat alışveriş edebilecekler."

HER 10 METREKAREYE 1 KİŞİ KURALI

İçişleri Bakanlığı'nın her 10 metrekareye 1 kişinin düşmesi kuralını da hatırlatan Ersoy, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre mağazaların net satış alanlarına göre mağaza kapasiteleri belirleneceğini ifade etti. Ersoy, ayrıca kasada da mesafe kuralı için önlemler alındığını belirterek kasiyerler ile müşteriler arasına bir cam koruma yerleştirildiğini ve müşterilere öncelikli olarak temassız ödeme yapmaları için çağrıda bulunduklarını söyledi.

İSTANBUL Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları -2

Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:25 Kaynak: DHA


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