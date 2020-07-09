İSTANBUL-Yeni doğan her bebek için ağaç dikiliyor - Son Dakika

İSTANBUL-Yeni doğan her bebek için ağaç dikiliyor

Yeni doğan her bebek için ağaç dikiliyorEsma MURAT-Osman BAKIRİSTANBUL(DHA)- Yarınlara daha yeşil, daha sağlıklı şehirler bırakabilmek adına Kağıthane Belediyesi'nin ağaç dikim projesine devam ediyor.

Yeni doğan her bebek için ağaç dikiliyor

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Esma MURAT-Osman BAKIRİSTANBUL(DHA)- Yarınlara daha yeşil, daha sağlıklı şehirler bırakabilmek adına Kağıthane Belediyesi'nin ağaç dikim projesine devam ediyor. Projede dünyaya gelen her bebeğin şehirde bir ağacının olması amaçlanıyor. Kağıthane'de yaşayan minik Arya'da adına ağaç dikilen bebeklerden biri oldu.Baba Gürcan İşyapan 'Arya büyüdükçe ağaçta büyüyecek, İlerde bebekliğinde dikilmiş olan ağacı görmesi onu da mutlu edeceğini düşünüyorum 'dedi.

Kağıthane Belediyesi, ağaç dikim projesini daha anlamlı hale getirmek adına, her bir ağacı yeni dünyaya gelen bebekler adına dikiyor. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren dünyaya gelen her bebeğin şehirde bir ağacı olması amaçlanıyor. Çocuklar adına ücretsiz dikilen ağaçlar için günün anısı olarak da ailelere sertifika veriliyor. Proje kapsamında bu zamana kadar 217 ağaç toprakla buluşturuldu. Dikilen ağaçlar; süs kirazı, zakkum, süs eriği, ıhlamur, süs armudu, hatmi, her daim yeşil manolya gibi canlı türlerinden oluşuyor. Ağaçlar ilçede belirlenen sokak ve yeşil alanlara dikiliyor. Başvuruda bulunan ailelerin talebi doğrultusunda ağaçlar ikamet edilen sokak ve mahallelerde toprakla buluşuyor.

'200'DEN FAZLA AİLEMİZ BAŞVURUDA YAPTI'

Amacımız ilçemizde herkesin bir ağacı olmasıdır diyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şunları söyledi

450 bin nüfuslu ilçemizin birçok bölgesinde park ve bahçeler oluşturmaya çalıştık. İlçemizdeki ağaç sayısına bir bakıp tek tek saydırdık. Toplam 90 bine yakın ağacımız çıktı. Niyetimiz şu ki ilçemizde herkesin bir ağacı olsun. Bu kapsamda yeni doğan her bebeğe bir ağaç kampanyasına başlattık. İlk haftadan 200'den fazla ailemiz başvuruda bulundu. Bu süreç her gün yeni başvurular ile devam ediyor. Niyetimiz şu ki, bizim görevimiz bittikten sonra gelen arkadaşımız bu projeyi devam ettirmesi. ve birkaç nesil sonra ilçemizdeki herkesin bir ağacı olması. Çocuklarımızda bu ağaçların gölgesi, toprakla buluşarak büyükmüş olacak. Bize bu proje kapsamında 19 mahalle başvuru yaptı. 'Aile ben kapımın önünde istiyorum Başkanım' derse biz isteklerini geri çevirmeden kapısının önünde de ağacını dikeceğiz. Bu proje ile çocuklarımız rengaerenk güzel bir ilçeye uyanmış ve büyümüş oluyor.

'ARTIK ARYA'NIN DA BİR AĞACI VAR'

Adına ağaç dikilen miniklerden biri de Arya İşyapan oldu. Anne Deniz İşyapan projenin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyleyerek 'Bizler için çok güzel ve mutluluk verici. Çocukların çok erken yaşlarda doğa bilinci kazandırılması çok önemli. Belediyemizin böyle bir etkinlik yapması çok önemli artık Arya'nın da bir ağacı var. Çok mutluyuz' dedi

Baba Gürcan İşyapan ise 'İnternet sitesinden başvuru yaptık. Çok kısa süre içerisinde geri dönüş yapıldı. Bebeğimize göre günü ayarladık. Arya büyüdükçe ağaçta büyüyecek, İlerde bebekliğinde dikilmiş olan ağacı görmesi onu da mutlu edeceğini düşünüyorum' diye konuştu.

Kağıthane, 1 Nisan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Yeni doğan her bebek için ağaç dikiliyor - Son Dakika
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