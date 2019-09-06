İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında, İstanbul'da 6 bin 792 okulda toplam 2 milyon 796 bin 674 öğrenci ile 155 bin 39 öğretmen ders başı yapacak.

Trafikte sorun yaşanmaması için belediye ekipleri emniyet ve jandarmaya destek verecek, ilk gün 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımdan ücret alınmayacak.

Otobüs, metrobüs, raylı sistem ve deniz yolu seferleri artırılacak. Çocuğunu okula götürmek isteyen veliler, okul servisleri taşıyacak.

Açıklamada, okulların açılması nedeniyle AKOM'da (Afet Koordinasyon Merkezi) Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma, Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası, İDO A.Ş. ile İBB birimleri İETT, İSPARK A.Ş. Şehir Hatları A.Ş. temsilcilerinin katıldığı toplantıda gerekli tedbirlerin alındığına işaret edildi. Toplantıda özellikle ilk gün öğrenci ve velilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönlendirilmesinin, gerekmedikçe özel araç kullanılmamasının önemine değinildi.

Seferler artırılacak

İETT'nin, okulların açılması nedeniyle pazartesi günü kış tarifesine geçeceği de belirtilen açıklamaya göre, otobüs ve metrobüs seferleri artırılacak. Ayrıca, raylı sistem ve deniz ulaşımına da ek seferler konularak yolcu talepleri karşılanacak.

9 Eylül Pazartesi günü, İETT ve Metro İstanbul'un gerçekleştireceği 4 bin 139 ek seferle 500 binin üzerinde aracın trafikten çekilmesi ve ek 763 bin yolcunun toplu ulaşıma yönlendirilmesi hedefleniyor.

İstanbul genelindeki 17 bin servis aracının, öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında okul bahçelerini kullanımı için kolaylık sağlanacak. Okulların çevresindeki 118 İSPARK otoparkı, pazartesi günü servis araçlarına ücretsiz hizmet verecek.

İBB tarafından verilen Okul Servisi Güzergah Kullanım İzin Belgesi ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olmayan okul servis araçları ve şoförleri, https://tuhim.ibb.gov.tr/ üzerinden kontrol edilecek.



Bütün kurumlar akıcı trafik İçin teyakkuz halinde

AKOM'daki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda İBB, Emniyet ve Jandarma, özellikle okulun ilk günlerinde İstanbul'da trafik akışının sağlanması için koordineli çalışacak.

359 resmi asayiş ekibi, 269 okul kolluk görevlisi, 1117 özel güvenlik görevlisi, 6 bin 787 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi hizmet verecek.



Trafik güvenliği açısından önem arz eden okul çevrelerinde 71 motosikletli ve 102 ekip otosu görev yapacak. Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalarda İl Emniyet Müdürlüğü 47 çekici ile anında müdahale edecek. Trafik akışını sağlamak için 442 polis görevlendirilecek.

65 ekip ve 260 personelden oluşan mobil okul timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa müdahale edecek. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak parklanmalar önlenecek.

İl Jandarma Komutanlığı da yetki alanındaki bölgelerde trafik, emniyet ve asayiş hizmetlerini devriye ekipleriyle okul çevrelerinde görev yapacak.

İBB trafiği AKOM'dan koordine edecek

İBB ile toplantıya katılan kurumların birimleri görevlileri, okulun ilk günlerinde trafik akışını AKOM'dan koordine edecek. Kameralardan kent içi trafiği izlenerek, tıkanan yollara ilgili birimlerce anında müdahale edilecek. Okul çevrelerinde görevlendirilecek 1500 zabıta, trafik akışına yardımcı olacak. Mobil EDS araçları ile sivil trafik ekipleri de yollarda denetim yapacak. Kaza ve yol tıkanması riskine karşı 19 çekici şehrin ana arterlerinde hazır tutulacak.

Trafik akışının sağlanması için vatandaşlar internet, sosyal medya ve mobil platformlardan bilgilendirilecek. Vatandaşlar, okulla ilgili talep ve şikayetlerini 153 Beyaz Masa'nın telefon, internet sitesi, mobil uygulaması veya sosyal medya hesapları üzerinden İBB'ye ulaştırabilecek.

Okul çevrelerinde "Önce Yaya" ve "Ben Duyarlı Sürücüyüm" uyarı yazı ve levhalarıyla olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bilgilendirme çalışmalarının da tamamlandığı belirtilen açıklamada, şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacağı vurgulandı. Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırılıp, çalışmaların daha sonra kademeli olarak başlatılacağı, mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesinin sağlanacağı kaydedildi.