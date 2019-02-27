Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Yeni Görüntüyle) - Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında

İstanbul - (Yeni Görüntüyle) - Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında

1 saat önce

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL/DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.

İstanbul - (Yeni Görüntüyle) - Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL/DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.

Görüntülerde, polis ekiplerinin balyozla duvarları kırarak ve binanın çelik kapılarını keserek içeriye girdiği görülüyor. İçeri giren polis ekipleri tabandaki parkeleri söküyor. Daha sonra parkelerin altındaki kapağı açarak gizli bölmeye ulaşıyor.

Gizli bir bölmeden, burada saklananları dışarıya çıkartıyor. Operasyonda gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı.

 

Görüntü Dökümü:

-------------

- Polis ekiplerinin kapıları kırması

-Ekiplerin bir çelik kapıyı kesmesi

-Parkeleri sökmesi

-Kapağı açması

-İçerdekilerin çıkarılması

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:09 Kaynak: DHA

Okmeydanı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunda Yakalananların Fotoğrafları Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi

Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:36:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Yeni Görüntüyle) - Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]