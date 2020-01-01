İstanbul yeni yıla "ışıl ışıl" girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul yeni yıla 'ışıl ışıl' girdi - Son Dakika

İstanbul yeni yıla "ışıl ışıl" girdi

6 saat önce

İstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı.

İstanbul yeni yıla

İstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı.

Yeni yıl dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaş ve turistler, akşam saatlerinden itibaren alana geldi.

Polis ekipleri, meydanın iki girişinde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar, ekipler tarafından arandıktan sonra alana alındı.

Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe katılanlar, deniz yüzeyine kurulan platformdan yapılan havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla "merhaba" dedi.

Ortaköy Meydanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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