İstanbul - /yeniden/ Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
1 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul
DHA Kartal
'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Google
Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt
Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyordu.
Görüntü Dökümü:
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-Şevval Yılmaz'ın fotoğrafı
-Haritadaki fotoğrafı
-Cenazenin çıkarılması
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:37 Kaynak: DHA
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Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
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