Son Dakika Haberleri: İstanbul - /yeniden/ Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

İstanbul - /yeniden/ Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

İstanbul - /yeniden/ Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Şevval Yılmaz'ın fotoğrafı

-Haritadaki fotoğrafı

-Cenazenin çıkarılması

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:37 Kaynak: DHA

İstanbul, Yerel
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