İSTANBUL -(YENİDEN) KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2) - Son Dakika

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İSTANBUL -(YENİDEN) KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2)
39 dakika önce
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, annesi ile çiçekçilik yapan eşini silahla vurarak yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:00 Kaynak: DHA
İlkay DİKİCİ - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, annesi ile çiçekçilik yapan eşini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan eşi Seyhan Yüksekova, annesi Zühmiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. İki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis
olaya ilişkin çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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