İSTANBUL -(YENİDEN) KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL -(YENİDEN) KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2) - Son Dakika

İSTANBUL -(YENİDEN) KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2)

39 dakika önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, annesi ile çiçekçilik yapan eşini silahla vurarak yaraladı.

İSTANBUL -(YENİDEN) KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2), System.String[]

İlkay DİKİCİ - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, annesi ile çiçekçilik yapan eşini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan eşi Seyhan Yüksekova, annesi Zühmiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. İki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Yüksekova, Kadıköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:00 Kaynak: DHA
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