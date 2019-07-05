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İSTANBUL- /yeniden/ SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI:  1 ÖLÜ

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHASultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

İSTANBUL- /yeniden/ SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI:  1 ÖLÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.
Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak'ta gerçekleşti. Yolda yürüyen Erdi Tanrıverdi silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağdıran saldırganlar yaya olarak kaçarken, Erdi Tanrıverdi  kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanrıverdi'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdi Tanrıverdi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olayın meydana geldiği sokağa şerit çeken polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.   Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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Olayın meydana geldiği yer
Polis ekiplerinin önlemi
Polisin olay yeri çalışması
Zırhlı polis aracından görüntü
Genel ve detaylar 


 


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
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