Yenikapı'da İett Otobüsü Kaza Yaptı: 13 Yaralı - Son Dakika
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Yenikapı'da İett Otobüsü Kaza Yaptı: 13 Yaralı

06.09.2022 14:19

İstanbul Yenikapı'da henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan İETT otobüsü 7 araca çarptı. Kazada yaralanan 13 kişi hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Yenikapı'da henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan İETT otobüsü 7 araca çarptı. Kazada yaralanan 13 kişi hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Yenikapı Sahil Yolu'nda İETT otobüsü saat 12.00 sıralarında kontrolden çıkarak 7 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemeler göre 13 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenikapı'da İett Otobüsü Kaza Yaptı: 13 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenikapı'da İett Otobüsü Kaza Yaptı: 13 Yaralı - Son Dakika
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