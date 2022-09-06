Edinilen bilgiye göre, İstanbul Yenikapı Sahil Yolu'nda İETT otobüsü saat 12.00 sıralarında kontrolden çıkarak 7 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemeler göre 13 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yenikapı'da İett Otobüsü Kaza Yaptı: 13 Yaralı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.