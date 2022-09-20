AVRUPA GARAJI'NDA İŞ YERLERİ MÜHÜRLENEN ESNAFLA ZABITA ARASINDA ARBEDE YAŞANDI - Son Dakika
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AVRUPA GARAJI'NDA İŞ YERLERİ MÜHÜRLENEN ESNAFLA ZABITA ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

20.09.2022 11:06

YENİKAPI'daki Avrupa Garajı'nda esnaf, mahkeme kararıyla durdurulan yıkım sonrası iş yerlerini mühürlemek isteyen zabıtalara tepki gösterdi.

YENİKAPI'daki Avrupa Garajı'nda esnaf, mahkeme kararıyla durdurulan yıkım sonrası iş yerlerini mühürlemek isteyen zabıtalara tepki gösterdi. Esnafla zabıtalar arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Esnaf, çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle yatıştırıldıktan sonra, zabıta ekipleri iş yerlerini mühürledi.

Fatih Yenikapı Küçük Langa Caddesi'nde bulunan Avrupa Garajı için, birinci derece arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle, yıkım kararı verildi. Esnaf yıkım kararını durdurmak için mahkemeye başvurdu. İstanbul 11. İdare Mahkemesi yıkımla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri sabah saatlerinde terminale gelerek iş yerlerini mühürlemek istedi. Mühürleme kararının resmi olmadığını ileri süren esnaf, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Esnafla zabıtalar arasında arbede yaşandı. Çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle arbede sona erdi. Zabıta ekipleri iş yerlerini mühürledi.

"BURANIN ÖZEL MÜLK OLDUĞUNU HATIRLATIYORUM"

Esnaf adına hukuk sürecini yürüten Avukat Serkan Duman, "Tesisle alakalı olarak belediye yıkım kararı alındığını sözlü olarak iletti. Geçen hafta pazartesi günü iş makineleri gelince haberimiz oldu. Kararı istedik, vermediler. İdare mahkemesinden durdurma kararı alıp, yıkımı durdurduk. Şu an yıkım durduruldu. Kanuna aykırı bir şekilde, iş makineleri hala burada, yıkmaya çalışıyorlar. Dinlemeyeceğiz, tanımayacağız deyip sabahın altısında buraya geldiler. Ondan öncesinde de her gün zabıtaları buraya gönderip, 'Burası SİT alanı biz mahkeme kararını tanımıyoruz' şeklinde beyanlarla gelip, burada bizi rahatsız ediyorlar. Buranın özel mülk olduğunu tekrar hatırlatıyorum" dedi.

"BURASI CİDDİ BİR TİCARİ MERKEZ"

Yıkım ya da mühürlemeyle ilgili bir karar olmadığını belirten Duman, "Faaliyetten men edebilirsiniz. Biz de yasal haklarımızı kullanırız. Yürütmeyi durdurma kararı yıkıma engel olduğu için yapamadılar. İçeri girip her dükkanı mühürlemek istiyorlar. Mühürleyebilirsiniz ama, karar var mı diyoruz, 'Ben söylüyorum' diyor. Bir işletme burası, varsa bir karar uygularsınız. Belediyeden geliyorsunuz, bu vatandaşı düşünmek zorundasınız. Varsa elinizde bir karar yıkın ama, burada yürütmeyi durdurma kararı var. Milyon dolarlık ithalatlar yapılıyor. Burası ciddi bir ticari merkez ancak, düşmanca 'Burayı kapatacağız, mühürleyeceğiz' diyorlar" şeklinde konuştu.

"KANUNSUZ İŞLEM YAPIYORLAR"

Esnaf Cemal Yazıcı "Burada yurt dışına ihracat yapan firmalarız. Yaklaşık 170 firma var. Bizim ekonomiye faydamız var. Belediye kanunsuz işlem yapıyor. Yürütmeyi durdurma kararı var. Ona rağmen gelip yıkım yapmaya çalışıyorlar. İdari mahkemenin kararını tanımıyorlar. Ayrıca hiçbirimize tebligat, bildirim yapılmadı. Resmen bizi kışkırtıyorlar. Kanunsuz işlem yapıyorlar" dedi.

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Kaynak: DHA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVRUPA GARAJI'NDA İŞ YERLERİ MÜHÜRLENEN ESNAFLA ZABITA ARASINDA ARBEDE YAŞANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVRUPA GARAJI'NDA İŞ YERLERİ MÜHÜRLENEN ESNAFLA ZABITA ARASINDA ARBEDE YAŞANDI - Son Dakika
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