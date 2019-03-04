Son Dakika Haberleri: İstanbul- Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Teknik Arıza

İstanbul- Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Teknik Arıza

45 dakika önce

İstanbul- (Görüntülerle) YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA TEKNİK ARIZAHaber Ersan SANİSTANBUL,(DHA)Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

İstanbul- (Görüntülerle) YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA TEKNİK ARIZA

Haber Ersan SANİSTANBUL,(DHA)

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir denildi. Ayrıca metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi yapıldığı da duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:15 Kaynak: DHA

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