İstanbul- Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Teknik Arıza
45 dakika önce
İstanbul- (Görüntülerle) YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA TEKNİK ARIZAHaber Ersan SANİSTANBUL,(DHA)Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
İstanbul- (Görüntülerle) YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA TEKNİK ARIZA
Haber Ersan SANİSTANBUL,(DHA)
Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir denildi. Ayrıca metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi yapıldığı da duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:15 Kaynak: DHA
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