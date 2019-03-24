Son Dakika Haberleri: İstanbul-Yenikapı Miting Alanında Toplanmalar Sürüyor-2

İstanbul-Yenikapı Miting Alanında Toplanmalar Sürüyor-2

23 dakika önce

İstanbul-YENİKAPI MİTİNG ALANINDA TOPLANMALAR SÜRÜYOR-2 (Yenikapı metro çıkışı)(Tür: İstanbul)

İstanbul-YENİKAPI MİTİNG ALANINDA TOPLANMALAR SÜRÜYOR-2 (Yenikapı metro çıkışı)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:00 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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