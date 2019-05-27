İstanbul yenileme seçimi için kesin aday listesi açıklandı
4 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçiminde yer alacak kesin adayların listesi İstanbul İl Seçim Kurulunca açıklandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:28
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçiminde yer alacak kesin adayların listesi İstanbul İl Seçim Kurulunca açıklandı. Seçimde, AK Parti
, CHP
, Saadet Partisi
, Vatan Partisi ve 17 bağımsız aday yarışacak.
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