Son Dakika Haberleri: İstanbul yenileme seçimi için kesin aday listesi açıklandı

İstanbul yenileme seçimi için kesin aday listesi açıklandı

4 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçiminde yer alacak kesin adayların listesi İstanbul İl Seçim Kurulunca açıklandı.

İstanbul yenileme seçimi için kesin aday listesi açıklandı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçiminde yer alacak kesin adayların listesi İstanbul İl Seçim Kurulunca açıklandı. Seçimde, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve 17 bağımsız aday yarışacak.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:28 
Ekonomi
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