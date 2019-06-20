Son Dakika Haberleri: İstanbul yenileme seçiminde oy kullanamayacak seçmen sayısı
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İstanbul yenileme seçiminde oy kullanamayacak seçmen sayısı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçimindeki seçmen listelerinde, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

İstanbul yenileme seçiminde oy kullanamayacak seçmen sayısı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçimindeki seçmen listelerinde, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçiminde, 31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın kullanılması gerekiyor. Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına "oy kullanamayacağına" dair şerh düşülüyor.
İstanbul yenileme seçimiyle ilgili seçim takvimine göre, 18 Haziran 2019 Salı günü, kesinleşmiş seçmen kütüklerinde yer alan ölenler ile vatandaşlıktan çıkarılanlara ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlı seçmenlere ve 26 Aralık 2018 ila 23 Haziran 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında bulunan kasıtlı suçtan hükümlülere ait bilgiler Adalet Bakanlığından, oy verme günü itibarıyla silah altında bulunan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alındı.
Bu kapsamda, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, yenileme seçiminde oy kullanamayacak seçmenler belirlenerek "oy kullanamaz" şerhi düşüldü.
Buna göre, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 44 bin 852 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:13 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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