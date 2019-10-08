Son Dakika Haberleri: İstanbul yerel yönetimler için teknoloji zirvesine ev sahipliği yapacak
Son Dakika Ekonomi İstanbul yerel yönetimler için teknoloji zirvesine ev sahipliği yapacak

İstanbul yerel yönetimler için teknoloji zirvesine ev sahipliği yapacak

41 dakika önce

Türkiye genelinden 120 belediye, 18 teknoloji şirketi ve 500'ü aşkın katılımcı, 'Yerel Yönetimlerde Teknoloji Zirvesi' için İstanbul'da buluşuyor.

İstanbul yerel yönetimler için teknoloji zirvesine ev sahipliği yapacak, System.String[]

Türkiye genelinden 120 belediye, 18 teknoloji şirketi ve 500'ü aşkın katılımcı, 'Yerel Yönetimlerde Teknoloji Zirvesi' için İstanbul'da buluşuyor.


Hemen her alanda yapay zeka teknolojilerinin etkisi giderek artırıyor. Yerel yönetimler teknolojik çözümlerle birçok konuda tasarruf sağlarken operasyon gücünü daha faydalı kullanabiliyor. 29 Kasım 2019 Cuma günü İstanbul'da kapılarını açmaya hazırlanan "Yerel Yönetimlerde Teknoloji Zirvesi", Türkiye genelinden birçok belediye, teknoloji şirketi ve katılımcıyı ağırlayacak. Yapay zeka alanında uzmanların konuşmacı olarak katılacağı zirvede toplu taşıma yönetiminden aydınlatma sistemlerine, mobil uygulamalardan akıllı şehirciliğe kadar birçok konuda şaşırtıcı teknolojiler sergilenecek. Katılımcılar heyecan verici teknolojileri deneyimleme, fikir önderlerinden ilham verici konuşmalar dinleme fırsatı yakalayacaklar. Door Teknoloji'nin katkılarıyla düzenlenecek zirvede yapay zeka teknolojisi kullanan belediye örnekleri, dünyanın ilk yapay zekalı yolunun hikayesi ve gelecekte belediyeleri nelerin beklediği ele alınacak.


"Yerel yönetimler teknoloji kullanımı konusunda daha istekli olacaklar"


Yapay zeka teknolojilerinin özel şirketler gibi belediyeler için de birçok fayda sağlayabileceğini belirten Door Teknoloji kurucularından Ozan Demir, "Zirvemize katılan belediyeler özel sektör gibi yapay zekayı hizmet süreçlerinde kullanmanın avantajlarını göreceklerdir. Trafik sorunundan çöp toplamaya, yol ve kaldırım hizmetlerinden sosyal medya yönetimine kadar çok geniş bir alanda teknolojinin düşündüklerinden çok daha ileriye geldiğini göreceklerdir. Yapay zekayı kullanmak için daha istekli olacaklardır ve tasarruftan, örnek olacak projelere imza atmaya kadar sayısız kazanım elde edeceklerdir" dedi.


Türkiye'de yapay zeka kullanımının belediyeler arasında çok yaygın olmadığını, bu yüzden milyonlarca lira kaybedildiğini belirten Ozan Demir, "Yerel yönetimlerin teknolojiye özel sektör gibi hızlıca adapte olmalı. Bir yandan tasarruf ederken diğer yandan hizmetlerde yapay zekanın gücünden faydalanılmalı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
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