İstanbul yeşil çayın üç katı antioksidan içeriyor: ilaç bitki nar suyu

Yeşil çayın üç katı antioksidan içeriyor: İlaç bitki nar suyu

Sinem ERYILMAZ ' Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL,(DHA) ' Sonbahar ve kış aylarının en güzel meyvelerinden nar, suyu ile de hastalıklara kalkan oluyor. Nar suyunun yeşil çaydan üç kat daha fazla antioksidan içerdiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum, 'İlaç bitki kıvamında bir meyve' yorumunda bulundu.

Neredeyse bilinen her antioksidanı içermesiyle meşhur olan nar, havaların soğumasıyla birlikte yeniden tezgahlarda yerini aldı. İçerisindeki B5, B6, C ve E, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanında zengin potasyum, magnezyum ve folat içen bu meyve kışın hastalıklara karşı adeta kalkan görevi görüyor. Yüksek besin değeri ve hoş tadıyla lezzeti kadar insan sağlığına faydada çok özel bir yeri olan nar, suyu ile de tam bir şifa deposu.

Narın faydalı olmadığı bir alanın bulunmadığını ifade eden İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir'den İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum, 'İlaç bitki kıvamında bir meyve. Dolayısıyla kalp dolaşım sisteminden beyinle ilgili rahatsızlıklara, cinsel fonksiyon bozukluklarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok ciddi bir antioksidan. Yeşil çayın yaklaşık üç katı oranında antioksidan içermekte' dedi.

ŞEKER HASTALARI DAHA DİKKATLİ TÜKETMELİ

Nar suyunun günlük tüketiminin en fazla bir ya da iki bardak olması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum, 'Çünkü kişiye göre bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bir bardak nar suyunda yaklaşık 106 kalori mevcut ve bunun 26 gram kadarı şeker. O yüzden şeker hastalarının nar suyu tüketirken biraz daha dikkatli olması gerekiyor' diye konuştu.

KEMOTERAPİ İLACI ALAN HASTALAR DİKKAT!

Nar suyunu herkesin tüketebileceğini ancak bazı dikkat edilmesi gereken durumların olduğunu vurgulayan Selim Kum, 'Yapılan çalışmalarda antioksidan etkilerinden dolayı içindeki A, C vitaminleri, folik asit, çinko gibi mineralleri içerdiği için düzenli kullanımı tavsiye ediyoruz. Kemoterapi hastalarının nar suyunu içerken dikkatli olması gerekiyor. Bu kişilerde ilaç alındığı süre içerisinde kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Kalp, tansiyon ve kolesterol ilacı kullanan hastalarımızın ise doktora danışmasında fayda var. Hamilelere ise narı suyuyla değil, yiyerek tüketmelerini öneriyoruz' şeklinde konuştu.

BİR BARDAĞI MEVSİMİNDE 6, SEZON DIŞI 50 LİRA

Öte yandan sezonunda bir bardağı 6 liradan satılan nar suyu, sezon dışında ise 50 liradan tüketicilere sunuluyor.

GÖRÜNTÜ DETAYI

Nar suyu detayı

Nar tezgahları

Nar suyu alan vatandaş detayı

Nar suyu alan vatandaş röp.

Dr. Selim Kum röp.

Sokak röpleri.

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