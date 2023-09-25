İstanbul Yeşilköy Sahilinde Zıpkınla Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

İstanbul Yeşilköy Sahilinde Zıpkınla Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Yeşilköy Sahilinde Zıpkınla Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Son Güncelleme: 25.09.2023 09:41

İstanbul Yeşilköy sahilinde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında bir şahıs, yanında bulunan zıpkınla diğer kişiyi bacağından vurdu. Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı şahıs, bacağında bulunan zıpkınla birlikte hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Yeşilköy'de bir şahıs tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Talihsiz adam bacağında zıpkınla hastaneye kaldırılırken saldırgan ise kaçtı.

BACAĞINA İSABET ETTİ

Dün akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy sahilinde iddiaya göre sahilde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu.

OLAY SONRASI KAYIPLARA KARIŞTI

Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yeşilköy, İstanbul, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Yeşilköy Sahilinde Zıpkınla Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Yeşilköy Sahilinde Zıpkınla Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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