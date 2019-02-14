Son Dakika Haberleri: İstanbul Yeşilyurt Apartmanının Çökmesi 3 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Yeşilyurt Apartmanının Çökmesi 3 Kişi Gözaltına Alındı

23 dakika önce

Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul DHAKartal'da 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt apartamanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul DHA

Kartal'da 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt apartamanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: DHA

Kartal, Yeşilyurt, İstanbul, Güncel
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