İstanbul Yeşilyurt Apartmanının Çökmesi 3 Kişi Gözaltına Alındı
23 dakika önce
Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul DHAKartal'da 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt apartamanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul
DHA Kartal
'da 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt
apartamanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: DHA
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