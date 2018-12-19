İstanbul Yıkım Çalışması Yapan İş Makinesi Binaya Zarar Verdi
3 saat önce
Şişli'de bina yıkım çalışması yapan iş makinesi, yan tarafta bulunan binadaki dairenin duvarını yıktı.
Şişli
'de bina yıkım çalışması yapan iş makinesi, yan tarafta bulunan binadaki dairenin duvarını yıktı. Halide Edip Adıvar
Mahallesi, Halide Edip
Adıvar Caddesi'nde bir binayı yıkma çalışması yapan iş makinesi, çalışmalar sırasında hemen bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki daireye zarar verdi. Binada bulunanlar panik yaşarken, yıkım çalışmalarına ara verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi geldi. Zabıta
ekipleri zarar gören dairede inceleme yaptı.
Yıkılan binanın yanındaki dükkanı işleten Abdullah Çatalbaş, "1 haftadır burada yıkım çalışmaları sürüyordu. Kepçeyle yıkım yapılırken, yıkılan kolon yan binaya zarar verdi. Kasıtlı bir şey yok ama yıkılma şekli yanlış. O sırada kadın ve çocuk evdeymiş ama yaralı yok" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:20 Kaynak: DHA
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