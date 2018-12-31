İstanbul - Yılbaşına Dakikalar Kala Taksim Meydanı'nda Coşku Artıyor
2 saat önce
Yılbaşına dakikalar kala Taksim Meydanı'nda toplananlar davul zurna eşliğinde eğleniyor.
Yılbaşına dakikalar kala Taksim
Meydanı'nda toplananlar davul zurna eşliğinde eğleniyor. Çoğunluğunu Arap turistlerin oluşturduğu grup daha sonra İstiklal Caddesi
'ne doğru ilerledi. 2019'a dakikalar kala Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık giderek arttı.
Görüntü dökümü
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-Taksim Meydanı'nda davullu zurnalı eğlence
-Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık - Meriç
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:29 Kaynak: DHA
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