İstanbul Yılda 165 Bin Kişiye Yeni Kanser Teşhisi Konuluyor

"Yılda 165 bin kişiye yeni kanser teşhisi konuluyor"İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK-Can EROK/İSTANBUL, ( DHA )- TÜRK Kanser Derneği, Kanser Haftası nedeniyle erken tanının önemine dikkat çekmek adına farkındalık toplantısı düzenledi. Burada konuşan Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, "Yılda 165 bin kişiye yeni kanser teşhisi konuluyor. Bu artarak devam edecek. O nedenle kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun" dedi.1- 7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen basın toplantısında erken tanının önemine dikkat çekildi. Toplantıya, Türk Kanser Derneği Başkan Yardımcısı Op. Dr. Murat Atay, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Refik Killi, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek , Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören 'in eşi Revna Demirören , şarkıcı Linet , iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Toplantıda, Medicana Sağlık Grubu ile ortak geliştirilen 'Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim' projesinin tanıtımı da yapıldı."HER ŞEY BEKLER AMA SAĞLIĞIMIZ ASLA"Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, kanser taramalarının önemine dikkat çekerek, "Kanserden korkma geç kalmaktan kork, diyoruz. Kansere yakalanabiliriz ama birçok kanser türünde erken tanıyla beraber kurtulma oranlarımız çok yüksek. Meme kanserinde erken tanı yüzde yüze yakın oranda hayat kurtarıyor. Derneğimiz şu ana kadar 3 milyona yakın insana dokunmuş. Kamu statüsünde olduğumuzdan her yerde halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bedenimizden daha değerli hiçbir şeyimiz yok. Her şey bekler ama sağlığımız asla diyoruz. Korkmamalı ve taramalarımızı muhakkak yaptırmalıyız" diye konuştu."YÜZDE 35 İLA 40'I GENÇLER ARASINDA GÖRÜLÜYOR"Yılda, 165 bin kişiye yeni kanser teşhisi konulduğuna dikkat çeken Duruman, "Bu artarak devam edecek. Türkiye nüfusunun yüzde 50'si ise 25 yaş altında. Demek ki gençlerimizi farkındalık konusunda iyi yetiştiremezsek bu hastalık daha da ilerleyecek. İlerlemesinden de önemlisi geç vakalarla karşılaşacağız. 81 ilimizde taramalarımız var. Erkek, kadın, çocuk hiçbir kısıtlaması yok. Kanser vakaları özellikle genç yaşlara inmeye başladı. Kanserlerin yüzde 35-40'ı gençler arasında görülüyor. Özellikle testis kanseri vakaları çok arttı. Kapımız bu vakalarla çalınıyor. Gençlerimizin özellikle cep telefonlarını çok fazla üzerlerinde taşımamaları ve mümkün olduğunca uzak durmaları lazım. Vatandaşlara, Türk Kanser Derneği'nin internet sitesinde yer alan risk değerlendirme formunu doldurmalarını öneriyorum" dedi."RADYOTERAPİ İLE TEDAVİLERİN SÜRESİ KISALDI"'Kanser çağımızın vebası' diyen Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, "Kemoterapi, immünoterapi, cerrahi yaklaşımların dışında radyoterapideki yenilikler çağ atlamış durumda. Özellikle hedefe yönelik tedavi, tümörü tam hedeften vuran tedavi cihazlarımızla biz hem yüksek doza çıkabiliyoruz hem de etrafındaki normal dokularımızı maksimum koruyabiliyoruz. Radyoterapi cihazlarının en önemli özelliği tedavileri çok kısa sürelere indirmiş olmasıdır. Yani hasta, tedavi sırasında 2-3 dakika yatıyor. Bu neticede tümörü daha iyi takip edip tümör yer değiştirmeden onu daha iyi vurabiliyoruz. Aynı zamanda görüntülemedeki yenilikler de bize bu konuda çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı."HER YIL 14 MİLYON İNSAN KANSER OLUYOR"Medicana International Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek ise kanserin eskiden kalp hastalıklarından sonra en sık görülen hastalık olduğunu fakat artık Amerika 'da en çok görülen birinci hastalık ve dünyanın en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti. Kanserin türü ve sıklığının toplumdan topluma değiştiğini ifade eden Tek, "Dünyada her yıl 14 milyon insan kanser oluyor. 8 milyonu da kanserden ölüyor. Ülkemizdeki kanser sıklığı arada bir yerde. Yani Avrupa 'dan az ama doğudan fazla. Kanserin yüzde 10'u gibi az bir oranı genetik etkenlere bağlı. Ülkemizde kanser sıklığı erkeklerde biraz daha fazla" diye konuştu.REVNA DEMİRÖREN: SAĞLIĞIMIZ EN DEĞERLİ HAZİNEMİZEtkinliğe destek veren isimlerden Revna Demirören ise, "Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Burak Duruman çok büyük çabalar harcayıp büyük efor gösteriyor. Kendisine bu çalışmalarından dolayı minnet borçluyuz. Evet, erken teşhis hayat kurtarır. Sağlık kontrollerimizi, doktor kontrollerimizi düzenli yaptırmalıyız. Çünkü, sağlığımız bizim en değerli hazinemiz. O nedenle Türk Kanser Derneği her zaman yanımızda" dedi.Toplantıda, Medicana Sağlık Grubu ve Türk Kanser Derneği'nin ortak geliştirdiği 'Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim' projesinin tanıtımı da yapıldı. Bu zorlu süreçte hastaların en değerli yardımcılarının yakınları olduğunu ifade eden Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, kanser tedavisi gören hastaların yakınlarının, tedavi sürecinde çok önemli bir rol üstlendiği, hastaların fiziksel bakımından psikolojik gereksinimlerine, ilaçlarının takibinden beslenmesine kadar hemen tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında en büyük desteği sağladıklarını anlattı.