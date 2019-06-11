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İSTANBUL-YILDIRIM: ASIL MAĞDUR OY VEREN HERKES

2 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de Eğitim-Bir-Sen öğretmenler buluşmasına katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de Eğitim-Bir-Sen öğretmenler buluşmasına katıldı.
Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "Oy kaydırmaları yaparak, şaibe ile yolsuzluklarla seçimi şaibeli hale getirdiler. Asıl mağdur oy veren herkes. Kimse mağdur hikayesi bize anlatmasın. Bu mağduriyeti bize yaşatanlara cevabımızı vermemiz lazım. Bunun günü ne zaman? 23 Haziran. Sizin sorumluluğunuz büyük sadece oy vermiyorsunuz, siz oy verenlerin de oylarının yerli yerine gitmesinden mesulsünüz. Bu sefer öyle bir iş yapalım ki sesleri solukları kesilsin." dedi.
"ÖĞRETMENLERE TOPLU TAŞIMA BEDAVA OLACAK"
"Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güzel müjdelerimiz var" diyen Yıldırım, "Bütün öğrenciler spor salonlarında ücretsiz yararlanacak. Bütün öğrenciler, şehir tiyatrolarından ve müzelerden ücretsiz yararlanacak. Gençlerin tamamına aylık 10 GB internet bedava olacak. Öğretmenlerimiz, ister kadrolu, ister sözleşmeli, ücretli bütün öğretmenlerimize toplu taşıma bedava olacak." diye konuştu.
İSTANBUL-YILDIRIM: ASIL MAĞDUR OY VEREN HERKES
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
Bahçelievler, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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